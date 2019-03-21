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Феминизм

Россияне против феминизма, но за равноправие - данные опроса

© AFP 2018 / YASUYOSHI CHIBA
В мире
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Феминистское движение не поддерживают чаще всего граждане от 35 до 44 лет (59%), при этом 62% опрошенных считают, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин.

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Феминизм поддерживает лишь треть россиян, хотя за стремление к полному равенству прав женщин и мужчин выступает большинство граждан РФ, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

"Феминистское движение, направленное на достижение равенства политических, экономических, личных и социальных прав женщин и мужчин, поддерживают 31% россиян. Среди молодежи (18–24 года) эта доля достигает 44%", — говорится в отчете ВЦИОМ.

Обратной позиции придерживается 55% респондентов, 14% затруднились ответить. Не поддерживают движение чаще всего граждане от 35 до 44 лет (59%).

При этом 62% опрошенных считают, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин, а 59% выступают за одинаковые обязанности полов. Не стремятся к равным правам 33% граждан, к обязанностям - 37%.

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По мнению 32% россиян, полное равенство обязанностей возможно во всех сферах, 53% полагают, что такое может быть лишь в отдельных областях. Еще 9% уверены, что равенство обязанностей в целом невозможно.

Возможность полного равенства обязанностей во всех сферах чаще допускают мужчины - 37%, реже женщины - 27%. О равенстве только в отдельных областях чаще говорят женщины - 57%, реже мужчины - 48%.

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Равноправие во всех сферах допускают 38% россиян, только в отдельных областях - 42%. Невозможность равенства прав признают 13% респондентов.

Теги:
феминизм, Россия, Россия, россия, ВЦИОМ, опрос, люди, Люди, мужчина, женщина



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