Не в яйцах счастье: специалисты установили норму их потребления для человека

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Споры вокруг количества яиц, которое можно съедать в день здоровому человеку, похоже, не утихнут никогда.
Всемирная организация здравоохранения признал яичный белок куриного яйца эталоном биологической ценности для человека. Однако так ли безопасно и полезно ненормированное потребление яиц?
Американские ученые опубликовали в медицинском журнале JAMA отчет, в котором указали, что два-три яйца в неделю - оптимальный для здоровья вариант, пишет ВВС.
Если есть яйца чаще, это может привести к повышению уровня холестерина в крови, что грозит проблемами в работе сердечно-сосудистой системы.
Употребление 3-4 яиц в неделю, согласно исследованию, повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, а риск преждевременной смерти - на 8%.
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Если есть по два яйца в день, то, как утверждают ученые, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает сразу на 27%, а риск преждевременной смерти - на 34%.