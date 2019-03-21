Не в яйцах счастье: специалисты установили норму их потребления для человека

Специалисты утверждают, что человеку не полезно употреблять больше двух-трех яиц в неделю. Более частое употребление грозит преждевременной смертью.

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Споры вокруг количества яиц, которое можно съедать в день здоровому человеку, похоже, не утихнут никогда.

Всемирная организация здравоохранения признал яичный белок куриного яйца эталоном биологической ценности для человека. Однако так ли безопасно и полезно ненормированное потребление яиц?

Американские ученые опубликовали в медицинском журнале JAMA отчет, в котором указали, что два-три яйца в неделю - оптимальный для здоровья вариант, пишет ВВС.

Если есть яйца чаще, это может привести к повышению уровня холестерина в крови, что грозит проблемами в работе сердечно-сосудистой системы.

Употребление 3-4 яиц в неделю, согласно исследованию, повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, а риск преждевременной смерти - на 8%.

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Если есть по два яйца в день, то, как утверждают ученые, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает сразу на 27%, а риск преждевременной смерти - на 34%.