11:24 02 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.14
  • EUR9444.29
  • USD8419.62
Поиск
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Новый президент Казахстана завел аккаунт в Instagram

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
Получить короткую ссылку
12101

Активный пользователь Twitter - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев теперь решил завести страничку в Instagram.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завел аккаунт в социальной сети Instagram и уже выложил свой первый пост.

Он попросил акимов регионов наладить обратную связь с казахстанцами в социальных сетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QASYM-JOMART TOQAYEV (@tokayev_online)

Напомним, Касым-Жомарт Токаев 20 марта принес присягу народу республики. Глава Центральной избирательной комиссии Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента, штандарт и орден.

Притчин: Касым-Жомарт Токаев выстраивает команду по-своему >>

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта, во вторник, в эфире республиканских телеканалов заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики, а их исполнение на оставшийся срок переходит к Токаеву, который до этого был председателем Сената (верхней палаты) парламента Казахстана. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.

Теги:
Instagram, Instagram, Instagram, Президент, президент, Казахстан, Казахстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Голоса Украины: лучшие кадры с первого тура президентских выборов
В Сети появилось видео с места гибели богатейшей женщины РФ
Знакомство
Семь действенных способов найти свою любовь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054