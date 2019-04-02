Новый президент Казахстана завел аккаунт в Instagram

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завел аккаунт в социальной сети Instagram и уже выложил свой первый пост.

Он попросил акимов регионов наладить обратную связь с казахстанцами в социальных сетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от QASYM-JOMART TOQAYEV (@tokayev_online) 1 Апр 2019 в 5:32 PDT

Напомним, Касым-Жомарт Токаев 20 марта принес присягу народу республики. Глава Центральной избирательной комиссии Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента, штандарт и орден.

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта, во вторник, в эфире республиканских телеканалов заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики, а их исполнение на оставшийся срок переходит к Токаеву, который до этого был председателем Сената (верхней палаты) парламента Казахстана. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.