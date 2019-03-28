Притчин: Касым-Жомарт Токаев выстраивает команду по-своему

Накануне визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа института востоковедения РАН Станислав Притчин высказал свое мнение о нем как о политическом лидере, а также рассказал, стоит ли ждать изменений в отношениях России и Казахстана.
Политолог: визит Токаева в Москву – заявка на президентство после выборов
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"Ожидалось, что Касым-Жомарт Токаев будет максимально придерживаться линии, которую проводил Нурсултан Назарбаев (первый президент Казахстана. — Прим. ред.). Но даже по первым перестановкам, по первым решениям мы видим, что у Токаева своя линия на выстраивание команды", — отметил Станислав Притчин.
Как пример — продвижение некоторых дипломатов, которые в разные периоды работали вместе с Токаевым.
"В то же время мы видим, что ряд политиков, которые на последнем этапе президентства Нурсултана Назарбаева были отставлены, например, Адильбек Джаксыбеков, руководитель его администрации, или премьер-министр Сагинтаев (бывший премьер-министр Казахстана Бахытжан Сагинтаев. — Прим. ред.), они сейчас в той или иной степени вовлечены", — сказал в беседе со Sputnik Казахстан Станислав Притчин.
Говоря об отношениях России и Казахстана, эксперт заявил, что не стоит ждать существенных изменений.
По мнению Притчина, в конфигурации внешней политики Казахстана Россия по всем ключевым показателям является основным партнером как с точки зрения географии, так и с точки зрения экономики, торговли, инвестиций и партнерства в ОДКБ и ЕАЭС.
"Если говорить об ожиданиях от визита, то будет подтвержден уровень казахстанско-российских отношений, который мы сейчас наблюдаем. Возможно, появятся какие-то новые идеи, новые проекты, чтобы укрепить двусторонний диалог и сотрудничество. Вряд ли стоит ожидать каких-то серьезных изменений в отношениях России и Казахстана в ближайшие полтора-два года, потому что нужно учитывать, что в настоящее время Токаев является невыбранным президентом. И до момента выборов в 2020 году он попытается укрепить отношения с российским руководством на всех уровнях и сделать заявку на то, что он может стать следующим президентом", — заявил эксперт.
Нужно учитывать, что Токаев — человек опытный, отметил Притчин.
"Соответственно, он прекрасно понимает приоритеты и задачи, которые стоят перед Казахстаном на международной арене", — сказал он.
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