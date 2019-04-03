Токаев высказался о переходе казахского языка на латиницу

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался относительно перехода казахского языка на латинскую графику, сообщает Sputnik Казахстан.

Напомним, что в феврале прошлого года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита на латинскую графику. Новый алфавит также содержит 32 буквы, в нем отсутствуют апострофы, введены новые диакритические знаки и диграфы (sh, ch).

"Выбор алфавита - это не только выбор шаблона написания. Сегодня Казахстан не отстает от велений времени, соседние страны также выбрали латинскую графику, 90% информации в мире публикуется на латинице. Как известно, кто владеет информацией, у того развивается наука и технология. Переход казахского языка на латиницу - один из ключевых этапов духовной модернизации", - сказал в интервью Токаев.

По словам президента Казахстана, переход будет осуществляться поэтапно, по определенному графику. Также будут учитываться общественное мнение, преимущества и упущения при применении нового алфавита.

Ранее подобная инициатива предлагалась и в Узбекистане. Обновленную версию представила рабочая группа при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы. Вопросом целесообразности внедрения нового алфавита в Узбекистане уже занимаются компетентные государственные органы.

Фото из личного архива Александра Разуваева Разуваев о том, почему латинский алфавит для Узбекистана - это прошлый век

В 1993 году первый президент Узбекистана Ислам Каримов указом ввел узбекский алфавит, основанный на латинице. Спустя два года из него были исключены диакритические знаки.

Сейчас алфавит насчитывает 29 букв и апостроф, обозначающий твердый знак.

В настоящее время в республике используется три основных алфавита – русский, узбекский кириллический и узбекский на латинице.