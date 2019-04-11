Принес свою жизнь на алтарь: Симоньян об арестованном Ассанже

Основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа задержали в Посольстве Эквадора в Лондоне, где он провел почти семь лет.

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Главный редактор Sputnik и RT, на котором основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж вел авторское шоу, Маргарита Симоньян прокомментировала его арест британской полицией на своем Telegram-канале.

"Я познакомилась с Ассанжем лет восемь назад. Он тогда жил в домике своего приятеля в кукольной деревеньке под Лондоном, с браслетом на ноге", — рассказала Симоньян.

По ее словам, Ассанж отказывался говорить о чем бы то ни было, кроме погоды, в помещениях, где есть стены. Симоньян казалось, что он перебарщивает. "Многим тогда так казалось".

"Но он настаивал, и мы, бросив дома свои телефоны, гуляли по лесу — такому чистенькому, что казалось, подслушивающие устройства могли быть и тут. Ассанж рассказывал, как устроен мир — точнее, как устроено всемирное лицемерие. Задолго до того, как все мы начали что-то подозревать, он объяснял, что гугл и прочие твиттеры в этом мире есть для того, чтобы а) за всеми следить, б) управлять настроениями толпы. Что большой брат из самых чудовищных антиутопий — вот он, уже пришел, каждый день с нами рядом, у нас в кармане, а мы радуемся, что он сделал нашу жизнь такой удобной и интересной", — написала Маргарита Симоньян.

Ассанж успел сделать несколько блистательных, по ее словам, выпусков авторского шоу на РТ. "Сегодня мы их повторим".

"Понимая, что всемирное лицемерие найдет, за что его стреножить или даже убить, Ассанж нашел убежище в эквадорском посольстве.

© Ruptly . Обнародованы кадры ареста Джулиана Ассанжа

Надо было, конечно, в нашем. Надо было. Жил бы сейчас, как Сноуден, — ездил бы в Сочи, свободно общался, с кем хочет. Я бы его научила раков варить. Но он не советовался. А вытащить его из эквадорского посольства было уже невозможно — взяли бы сразу. Как и взяли сегодня.

Почти семь лет он провел в этом посольстве — без солнечного света, прогулок и нормального общения. Последнее время — еще и без интернета и посетителей", — написала Симоньян.

Она рассказала, что несколько раз приезжала к Ассанжу в посольство — обычную квартиру напротив универмага Harrods, днем и ночью окруженную полицейскими.

© RIA Novosti. Джулиан Ассанж о связях корпорации Google с представителями властей США

"Там говорить открыто уже было нельзя, но все-таки мы говорили о жизни, о мире и о его судьбе.

— Зачем тебе это нужно? — спросила я. — Ты же принес свою жизнь на алтарь, ради чего?

— Просто я ненавижу врать. И ненавижу, когда врут мне, — сказал Ассанж.

Что его ждет теперь? Десятилетия в тюрьмах? Смертная казнь в одном из Штатов всемирного светоча демократии?

Он был готов ко всему.

Сегодня всемирное лицемерие победило", — написала Маргарита Симоньян.

Основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа задержали на территории Посольства Эквадора в Лондоне, куда полицейских "пригласил" посол. По мнению Wikileaks, власти Эквадора прекратили действие политического убежища Ассанжа незаконно и нарушили международное право.