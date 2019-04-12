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Пластиковые пакеты

В РФ могут полностью запретить полиэтиленовые пакеты

© CC BY 2.0 / velkr0 / bags
В мире
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Политик, предложивший запрет, заявил, что общий уровень количества таких пакетов к общему количеству мусора составляет существенный процент.

ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. В Госдуме предложили ввести в РФ полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года, сообщает РИА Новости.

Данное предложение поступило от первого зампреда Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василия Власова заместителю председателя правительства РФ Алексею Гордееву.

"Со своей стороны считаю целесообразным введение полного запрета на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года. Абсолютно убежден, что переходного периода хватит для того, чтобы подготовить экономику к такому шагу", - пишет Власов в письме Гордееву, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

Политик подчеркнул, что общий уровень количества таких пакетов к общему количеству мусора составляет существенный процент.

Пластиковые соломинки
© AFP 2018 / JOEL SAGET
Евросоюз запретил пластик: к 2021 году продажа прекратится

"Вопрос экологии и проблема мусора в нашей стране приобретает с каждым днем все более актуальный характер. Одним из ключевых вопросов, связанных с этой проблемой, является использование полиэтиленовых пакетов. Их использование наносит огромный вред окружающей среде ввиду чрезвычайного долгого разложения", - пояснил он.

Напомним, с 1 апреля 2019 года Грузия запретила производство и продажу небиоразлагаемых пластиковых пакетов. А с 2021 года в Евросоюзе будут запрещены производство и продажа одноразовых ложек, вилок, тарелок и трубочек для напитков из пластика, ватных палочек с пластиковым основанием, а также пищевых контейнеров из пенополистирола.

Теги:
пластиковая бутылка, пластик, Госдума РФ, Госдума, Россия, Россия



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