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Узбекистанец занял четвертое место во всемирном конкурсе чтецов Корана

© RIA Novosti . Владимир Песня
В мире
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В Куала-Лумпуре состоялась 61-я Международная ассамблея чтецов Корана, в которой приняли участие 107 хафизов из 71 страны мира. 

ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik. Узбекистанец Убайдулло Исаков занял четвертое место на престижном конкурсе чтецов Корана в Малайзии, сообщает МИД Узбекистана.

В Куала-Лумпуре состоялась 61-я Международная ассамблея чтецов Корана, в которой приняли участие 107 хафизов из 71 страны мира. 

На данном престижном конкурсе Узбекистан представляли Убайдулло Исаков, занявший четвертое место по направлению чтение Корана наизусть, и Муфаззала Сайдалиева, которой присуждено седьмое место в категории чтение Корана.

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Памятные подарки победителям и участникам мероприятия вручены королем Малайзии Аль-Султаном Абдуллой Риаятуддином Аль-Мустафой Биллах Шахом.

Напомним, данное мероприятие инициировано в 1961 году первым премьер-министром Малайзии Тунку Абдул Рахманом и ежегодно проводится под патронажем правительства Малайзии.

Теги:
узбеки, коран, Коран, Коран, чтецы, Конкурс, Малайзия, Узбекистан, Узбекистан



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