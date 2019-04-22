Узбекистанец занял четвертое место во всемирном конкурсе чтецов Корана

В Куала-Лумпуре состоялась 61-я Международная ассамблея чтецов Корана, в которой приняли участие 107 хафизов из 71 страны мира.

ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik. Узбекистанец Убайдулло Исаков занял четвертое место на престижном конкурсе чтецов Корана в Малайзии, сообщает МИД Узбекистана.

В Куала-Лумпуре состоялась 61-я Международная ассамблея чтецов Корана, в которой приняли участие 107 хафизов из 71 страны мира.

На данном престижном конкурсе Узбекистан представляли Убайдулло Исаков, занявший четвертое место по направлению чтение Корана наизусть, и Муфаззала Сайдалиева, которой присуждено седьмое место в категории чтение Корана.

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Памятные подарки победителям и участникам мероприятия вручены королем Малайзии Аль-Султаном Абдуллой Риаятуддином Аль-Мустафой Биллах Шахом.

Напомним, данное мероприятие инициировано в 1961 году первым премьер-министром Малайзии Тунку Абдул Рахманом и ежегодно проводится под патронажем правительства Малайзии.