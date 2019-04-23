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Tesla

Tesla запустит сервис беспилотного такси в США уже в 2020 году

© REUTERS / Lefteris Karagiannopoulos
В мире
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По оценкам Илона Маска, число беспилотных такси Tesla на дорогах в следующем году может составить 1 миллион штук.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Компания Tesla планирует запустить сервис беспилотного такси в США в 2020 году, сообщает The Verge.

"Я с большой долей уверенности прогнозирую запуск беспилотного такси Tesla в следующем году. Такие такси будут не во всех юрисдикциях, потому что мы не получим одобрения регулирующих органов повсюду. Но я уверен, что мы получим одобрение регуляторов хотя бы где-то буквально в следующем году", - цитирует телеканал Маска.

По оценкам Маска, число беспилотных такси Tesla на дорогах в следующем году может составить 1 миллион штук. Заказать беспилотное такси можно будет в мобильном приложении.

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Маск также предсказал, что, возможно, через два года Tesla сделает автомобиль, у которого не будет руля и педалей.

Напомним, в марте компания представила электрокроссовер-внедорожник Model Y. 

Автомобиль вместительностью до семи человек может проехать до 300 миль (около 482 км) на одной зарядке в самой дешевой комплектации. 

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Электрокар способен развить скорость от нуля до 60 миль в час (96,5 км/ч) за 3,5 секунды, а также обладает максимальной скоростью в 150 миль в час (около 241 км/ч) в самой дорогой комплектации Performance. Model Y использует часть той же платформы, на которой выпускается Model 3, чтобы сократить расходы на его производство. 

Осенью 2020 года Model Y будет продаваться по цене в 47 тысяч долларов, более мощные версии будут стоить до 60 тысяч долларов.

Теги:
Tesla, IT-технологии, таксист, такси, Беспилотник, США, США, Илон Маск



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