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Бритни Спирс

Освободите Бритни Спирс: поклонники певицы бьют тревогу

© AP Photo / Chris Pizzello
В мире
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Странное поведение матери певицы намекает, что фанатское беспокойство относительно исчезновения Бритни Спирс может оказаться правдой.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. В Сети создали хештег под названием #Freebritney: фанаты требуют свободы для Бритни Спирс, так как убеждены, что певицу удерживают в заложницах, а в психиатрическую клинику ее отправил собственный отец, сообщает Business Insider.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

На данный момент ни сама Бритни, ни официальные представители не комментируют ситуацию, однако странное поведение матери и комментарии людей из бывшего окружения звезды намекают, что фанатское беспокойство относительно исчезновения Спирс может оказаться правдой.

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Напомним, в начале апреля Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику. Как сообщали источники, она легла туда, так как находилась в расстроенных чувствах в связи с болезнью отца. Джейми Спирс перенес две операции из-за проблем с кишечником, после второй операции возникли осложнения.

Психическое здоровье певицы, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Спирс и Федерлайн были женаты с октября 2004 по июль 2007 года. У них есть двое сыновей.

Теги:
скандал, Жизнь известных людей, знаменитости, звезды, Шоу-бизнес, шоу-бизнес, Бритни Спирс



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