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Базарчик улицы Калнциема

Итальянцы продегустировали узбекские вина в старинном замке

© Sputnik / Dinara Nikiforova
В мире
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Посол Узбекистана Отабек Акбаров рассказал об истории винодельческой промышленности страны, пока итальянские эксперты наслаждались особенным вином республики.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. В Италии прошла презентация винной индустрии Узбекистана для сотен ведущих экспертов в сфере виноделия, сообщает МИД Узбекистана.

"Богатство историко-культурного наследия Флоренции и Самарканда, занимающих особое место в истории двух народов, во многом сопоставимо. Деловые круги Тосканы проявляют интерес к узбекскому рынку на фоне происходящих в стране изменений", - рассказал губернатор Тосканы Эуженио Джиани.

В свою очередь, посол Узбекистана Отабек Акбаров рассказал итальянским экспертам об истории винодельческой промышленности страны.

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В старинном замке Флоренции итальянцам удалось попробовать лучшие марки узбекских вин: "Кагор Багизаган", "Чинури", "Багизаган" и "Мускат". Эксперты оценили визуальные, вкусовые и целебные качества данных напитков, добавив, что имеются отличные перспективы для узбекских вин, особенно десертных марок, на рынках Европы и Италии.

Также на презентации затронули тему о возможности взаимодействия в создании интенсивных виноградников в Узбекистане с использованием адаптированных к условиям региона саженцев из Италии и передовой итальянской методики выращивания для производства качественной продукции для местного потребления и на экспорт за рубеж.

Итальянцы Леонардо Комуччи и Сиомоне Фаббри рассказали на презентации о своей поездке в Узбекистан в 2014 году и посоветовали всем гостям посетить эту прекрасную страну.

Вино: удовольствие с пользой или вредная привычка?
© Sputnik /
Вино: удовольствие с пользой или вредная привычка?

 

Теги:
Производство алкогольной продукции, алкогольная продукция, алкоголь, алкоголь, вино, вина, италия, Италия, Узбекистан, Узбекистан



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