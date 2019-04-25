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Владимир Путин наградил Алишера Усманова медалью

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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Известный бизнесмен и меценат узбекского происхождения получил медаль за вклад в деятельность организации.

ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин вручил Алишеру Усманову Константиновскую медаль Русского географического общества, сообщает ТАСС.

Известный бизнесмен и меценат узбекского происхождения Алишер Усманов получил медаль за вклад в деятельность организации на заседании попечительского совета Русского географического общества, на которой Владимир Путин награждал и других попечителей.

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В своей речи Усманов заявил, что и в дальнейшем будет оказывать содействие в развитие организации. 

Данная медаль внедрена в 1846 году первым председателем РГО Великим князем Константином Николаевичем.

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Напомним, в апреле Усманов занял девятое место с состоянием в 12,6 миллиарда долларов в новом рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

В прошлом году Усманов занял десятую строчку в списке самых богатых бизнесменов с состоянием в 12,5 миллиарда долларов.

Теги:
россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Владимир Путин, Владимир Путин, Награды и премии, награда, Награда, Алишер Усманов



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