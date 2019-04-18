Алишер Усманов поднялся в рейтинге богатейших бизнесменов России

В прошлом году Усманов занял десятую строчку в списке самых богатых бизнесменов с состоянием в 12,5 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Известный бизнесмен и меценат узбекского происхождения Алишер Усманов занял девятое место с состоянием в 12,6 миллиарда долларов в новом рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

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Напомним, в прошлом году Усманов занял десятую строчку в списке самых богатых бизнесменов с состоянием в 12,5 миллиарда долларов.

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Возглавил рейтинг крупнейший акционер "Сибура" и "Новатэка" Леонид Михельсон.

На втором месте расположился председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием 21,3 миллиарда долларов. Следом за ним идут Вагит Алекперов ($20,7 млрд), Алексей Мордашов ($20,5 млрд) и Геннадий Тимченко ($20,1 млрд).

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Всего в рейтинге 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров. Суммарное состояние 200 богатейших россиян — $496 миллиардов.