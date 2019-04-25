С глазу на глаз: как прошли переговоры Путина с Ким Чен Ыном

Президент России Влалимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели первый саммит во Владивостоке. Переговоры длились более трех часов.

ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik. Во Владивостоке на острове Русский завершился первый раунд переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает РИА Новости.

Как заявил Владимир Путин, в разговоре были затронуты темы двусторонних отношений, рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества, а также обстановка на Корейском полуострове. В целом разговор получился "обстоятельным".

"У нас состоялся очень содержательный обмен мнениями с глазу на глаз по вопросам, представляющим взаимный интерес, и надеюсь, что наши переговоры продолжатся в том же полезном и конструктивном плане", — отметил Ким Чен Ын.

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Главы государств встретились впервые. Переговоры состоялись на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Это также первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году и первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле нынешнего года.

Во Владивостоке лидер Северной Кореи пробудет до 26 апреля.

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Путин посещал Северную Корею в 2000 году, это был первый в истории двусторонних отношений визит на высшем уровне. Годом позже они с Ким Чен Иром встречались в Москве, а в следующем - 2002 году - их переговоры проходили во Владивостоке.

Днем ранее корейский лидер прибыл в Россию на собственном бронепоезде. Как его встречали можете посмотреть в нашем видео.