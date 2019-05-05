МВД Афганистана заявило о ликвидации одного из главарей ИГ

Помимо разработки террористических операций, он отвечал за финансовую поддержку запрещенной в России группировки «Исламское государство» в Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 5 мая - Sputnik. Во время спецоперации афганские спецслужбы в провинции Баглан ликвидировали главу боевиков "Исламского государства"* ("Исламское государство или ИГ, запрещена в России), сообщает МВД Афганистана.

Помимо разработки террористических операций, он отвечал за финансовую поддержку запрещенной в России группировки "Исламское государство" в Центральной Азии.

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Как сообщили в ведомстве его звали Муфти Узбек. Вместе с ним были убиты еще 3 других боевика. У них имелось оружие и боеприпасы.

Напомним, что ответственность за взрывы на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 300 человек, взяло на себя "Исламское государство"*

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.