Королевы льда: топ лучших фигуристок мира

Одну из первых строчек рейтинга заняла Евгения Медведева, которая завоевала бронзу на чемпионате мира в Японии. Короткую программу для нее поставил узбекистанец Миша Ге.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Международный союз конькобежцев (ISU) представил рейтинг фигуристов по итогам сезона-2018/19. При распределении позиций учитывались результаты Олимпийских игр, чемпионатов мира, Гран-при и других международных соревнований прошедшего и предыдущего сезонов.

Лидером в женском одиночном катании является россиянка Алина Загитова — олимпийская чемпионка-2018 и чемпионка мира-2019.

© Sputnik / Владимир Песня Алина Загитова (Россия) участвует в показательных выступлениях после финала Гран-при по фигурному катанию в японской Нагое

На втором месте японская спортсменка Сатоко Мияхара.

© AFP 2018 / MLADEN ANTONOV Сатоко Мияхара

Третьей стала еще одна россиянка — Евгения Медведева, получившая бронзовую медаль чемпионата мира в прошедшем сезоне. Напомним, короткую программу для девушки поставил узбекистанец Миша Ге.

© Sputnik / Александр Вильф Евгения Медведева (Россия) выступает с произвольной программой в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.

Казахстанка Элизабет Турсынбаева заняла шестое место.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Елизавета Турсынбаева (Казахстан)

В первую десятку также попали Станислава Константинова (девятое место), чемпионка Европы Софья Самодурова (десятое).

Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Мария Сотскова оказались в двадцатке лучших.

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