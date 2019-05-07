Королевы льда: топ лучших фигуристок мира

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Международный союз конькобежцев (ISU) представил рейтинг фигуристов по итогам сезона-2018/19. При распределении позиций учитывались результаты Олимпийских игр, чемпионатов мира, Гран-при и других международных соревнований прошедшего и предыдущего сезонов.
Лидером в женском одиночном катании является россиянка Алина Загитова — олимпийская чемпионка-2018 и чемпионка мира-2019.
На втором месте японская спортсменка Сатоко Мияхара.
Третьей стала еще одна россиянка — Евгения Медведева, получившая бронзовую медаль чемпионата мира в прошедшем сезоне. Напомним, короткую программу для девушки поставил узбекистанец Миша Ге.
Казахстанка Элизабет Турсынбаева заняла шестое место.
В первую десятку также попали Станислава Константинова (девятое место), чемпионка Европы Софья Самодурова (десятое).
Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Мария Сотскова оказались в двадцатке лучших.
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