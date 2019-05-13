Акция солидарности с Вышинским пройдет у посольства Украины в Москве

Мы призываем коллег-журналистов и всех, кому небезразличны судьба Кирилла, такие понятия, как свобода слова и справедливость, присоединиться к нашей манифестации.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Акция солидарности с руководителем портала "РИА Новости – Украина" Кириллом Вышинским, который вот уже год находится за решеткой по надуманному обвинению в госизмене, состоится 15 мая у посольства Украины в Москве.

Мы призываем коллег-журналистов и всех, кому небезразличны судьба Кирилла, такие понятия, как свобода слова и справедливость, присоединиться к нашей манифестации в среду в 10:00 у здания диппредставительства по адресу: Леонтьевский переулок, д. 18. Акция продлится полтора часа и пройдет под лозунгом "Волю Вышинскому!".

В пикете у стен посольства примут участие журналисты, общественные деятели, правозащитники, просто неравнодушные люди. Они будут держать баннеры и транспаранты с фотографиями Кирилла, символикой солидарности с ним и призывами к властям Украины и лично к будущему президенту Владимиру Зеленскому освободить Вышинского. Один из транспарантов, длиной 365 сантиметров, будет символизировать каждый день, проведенный Кириллом в заключении.

Дело Кирилла Вышинского

Руководитель информационного партнера МИА "Россия сегодня",­ портала "РИА Новости – Украина" Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

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Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

© Sputnik / Евгений Биятов Российские журналисты просят Зеленского освободить Вышинского

Обеспокоенность судьбой Вышинского выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. Кирилл Вышинский был номинирован на Всемирную премию ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати.

В апреле 2019 года более 250 журналистов в России и по всему миру подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Ранее почти 50 политиков, журналистов, общественных деятелей и правозащитников в странах Латинской Америки также направили свои обращения украинским властям.

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