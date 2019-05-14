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К. Вышинский в зале суда

Вышинский: не готов платить за свободу какими-либо компромиссами

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, находящийся в СИЗО, поблагодарил коллег за поддержку в открытом письме.

Коллеги и друзья! Только сейчас появилась возможность передать слова благодарности за письмо в мою поддержку, которое вы направили в адрес новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Письмо от Кирилла Вышинского
© Sputnik /
Письмо от Кирилла Вышинского

Словами не передать (и это не стандартный оборот, а просто по факту), насколько я был рад увидеть под текстом огромное число знакомых имен и фамилий – Евгений Бекасов, Маргарита Симоньян, Андрей Кондрашов, Евгений Ревенко, Георгий Каптелин, Андрей Медведев, Юрия Быстрицкая, Евгений Поддубный и многие другие.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© Sputnik / Стрингер
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Как будто почувствовал крепкие рукопожатия и теплые, дружеские объятия… Еще приятнее, что меня поддерживают не только те, с кем вместе работал, но и десятки, а может, уже и сотни журналистов, для которых профессиональная солидарность – не пустые слова. Еще раз всем огромное спасибо!

Я провел почти год в тюрьме по надуманным обвинениям в госизмене. За этот год я не раз вспоминал все, что было мной написано и отредактировано, что вышло на сайте "РИА Новости Украина" за время моего руководства, и еще раз убеждался – я и журналисты, которые работали вместе со мной, честно выполняли свои профессиональные обязанности, ни на йоту не отступая от основополагающих принципов журналистики и свободы слова.

Письмо от Кирилла Вышинского
© Sputnik /
Письмо от Кирилла Вышинского

Все, в чем меня обвиняют – госизмена, антиукраинская пропаганда, подрывная деятельность, – месть за правду в наших статьях и политические игры уходящей администрации президента Порошенко. Уверен, что смогу это доказать в суде, если процесс будет реально соревновательным и справедливым.

© Sputnik /
Письмо от Кирилла Вышинского

Конечно, год в тюрьме – точно не сахар, и не было дня, когда я ни хотел бы оказаться на свободе, рядом с семьей, близкими, друзьями и коллегами. Но я точно не готов был ни год назад, ни полгода, ни сейчас заплатить за свободу какими-либо компромиссами – или участием в политических играх, ради которых меня арестовали.

Уверен, что любой из коллег, оказавшихся на моем месте (не дай Бог, конечно), поступил бы так же.

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© Sputnik / Владимир Федоренко
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Конечно, после года в тюрьме первый вопрос, который мне задают: "Как здоровье, самочувствие, настроение?"

Настроение бодрое, боевое. Самочувствие нормальное, хотя, конечно, все очень субъективно – последний раз с врачами общался еще в Херсонском СИЗО примерно полгода назад. С тех пор ни представители гуманитарных организаций, ни квалифицированные врачи со мной не общались, а местную санчасть в Киевском СИЗО я видел лишь со стороны, несмотря на несколько моих обращений…

Как бы там ни было, я готов бороться за свое честное имя и профессиональную репутацию, осознавая, какой непростой будет эта борьба в условиях политического давления.

Кирилл Вышинский, 10.05.2019.

Вышинский о свободе слова на Украине
© Успішна варта
Вышинский: я чувствую поддержку своих коллег

Напомним, что российские журналисты написали победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому письмо с призывом о содействии в освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.




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