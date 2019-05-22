"Серьезные повреждения": Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в насилии

По словам Джонни Деппа все синяки Эмбер Херд были нарисованные, а вот ее действия причиняли ему серьезные повреждения.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Американский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Херд, которая, по его словам, употребляла наркотики и применяла физическую силу против него самого, сообщает The Telegraph.

"Я категорически отрицаю все обвинения Херд, которые она предъявляла мне с 2016 года. Когда она пришла в суд, чтобы получить временный судебный запрет на мое приближение к ней - ее синяки были нарисованы. По словам свидетелей и по съемкам камер видеонаблюдения, до этого синяков не было. Я буду отрицать эти обвинения до конца жизни. Эмбер Херд совершала в отношении меня многочисленные акты насилия, часто в присутствии свидетелей, и в некоторых случаях ее действия причиняли мне серьезные повреждения", - заявил актер.

Представитель Херд эти обвинения отрицает.

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Напомним, Эмбер Херд заявила при расставании, что неоднократно становилась жертвой домашнего насилия. В Сеть попадали также снимки, на которых девушка была в синяках и побоях.

Депп и Херд познакомились в 2011 году на съемках фильма "Ромовый дневник". Помолвка состоялась в декабре 2013 года. В феврале 2015 года они официально оформили свои отношения, регистрация брака прошла в их доме в Лос-Анджелесе.

Кстати, в СМИ ходят слухи о том, что сейчас Джонни Депп встречается с русской 20-летней танцовщицей Полиной Глен и, по слухам, они планируют пожениться в ближайшее время.

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Папарацци подловили парочку в одном из роскошных пентхаусов Лос-Анджелеса на вечеринке, где он целовал свою возлюбленную, которая всего на год старше его дочери.

По информации инсайдеров, сейчас Полина живет в особняке Джонни Деппа, однако они тщательно это скрывают, заставляя всех гостей, которые к ним приходят, подписывать бумаги о неразглашении информации.