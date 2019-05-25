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Дочь Алсу отказалась от участия в спецвыпуске "Голос. Дети"

© Instagram / Микелла Абрамова
В мире
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Тема:
Скандал по результатам шестого сезона шоу "Голос. Дети" (9)
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Повторный конкурс проводится 24 мая после аннулирования итогов предыдущего.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, победительница шестого сезона шоу "Голос. Дети", отказалась участвовать в повторном конкурсе.

"К сожалению, Микелла Абрамова решила не принимать участие в нашем вечере. Это ее решение, и мы его уважаем", — сказал ведущий шоу Дмитрий Нагиев.

Все остальные финалисты сезона участвуют в спецвыпуске.

От команды Светланы Лободы выступили Нино Чеснер и Роберт Багратян.

Певица Алсу
© Sputnik / Максим Блинов
Алсу впервые высказалась по поводу скандала с дочерью в шоу "Голос. Дети"
Наставники не принимают личного участия в программе, но записали видеообращения в поддержку своих подопечных.

Ситуация с голосованием в финале шестого сезона шоу "Голос.Дети", который прошел 26 апреля, вызвала широкий общественный резонанс.

Первый канал решил отменить результаты сезона, так как компания Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу Микеллы Абрамовой.

В "накрутке" голосов участвовало более трехсот телефонных номеров. С подобных "мертвых" номеров было отправлено более восьми тысяч сообщений. Group-IB обещала завершить расследование до конца текущего месяца.

Первый канал принял решение провести отдельный специальный выпуск проекта с участием финалистов.

Полина Гагарина оценила выступление дочери Алсу >>>

Тема:
Скандал по результатам шестого сезона шоу "Голос. Дети" (9)

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Теги:
Россия, Конкурс, шоу, Голос.Дети



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