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С. Лавров

Глава МИД: РФ выступает за вывод всех иностранных войск из Афганистана

© Sputnik / Владимир Песня
В мире
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Сергей Лавров выступил на заседании по случаю 100-летия установления дипотношений между Россией и Афганистаном.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. На заседании по случаю 100-летия установления дипотношений между Россией и Афганистаном глава МИД Сергей Лавров заявил, что РФ выступает за вывод всех иностранных войск из Афганистана, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

По словам главы МИД, Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не может иметь военного разрешения, а единственный возможный путь урегулирования - достижение мира политико-дипломатическими средствами.

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В связи с этим РФ выступает за полный вывод иностранных войск из страны и призывает все афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил.

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© Sputnik / Виталий Белоусов
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Ранее сообщалось, что власти Узбекистана предложили провести мирные переговоры правительства Афганистана и радикального движения "Талибан"* в Самарканде. Дата встречи не уточняется.

США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против талибов и других группировок. Эта военная кампания стала самой продолжительной в истории вооруженных сил США. В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие стран региона в урегулировании конфликта в Афганистане.

* — запрещенная в РФ террористическая группировка.

Теги:
Сергей Лавров, МИД России, МИД РФ, Афганистан, Афганистан



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