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Прямая трансляция разложения пластиковой бутылки запущена на 450 лет

Прямая трансляция разложения пластиковой бутылки запущена на 450 лет

Facebook
В мире
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Каждый из вас в течение сотни лет теперь может наблюдать за тем, как разлагается бутылка.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил в социальной сети Facebook прямую трансляцию с пластиковой бутылкой, которая будет длиться 450 лет.

Мало кто знает, но именно 450 лет необходимо пластику для полного разложения, а сам процесс теперь каждый из вас может увидеть в прямом эфире.

Тем самым, основатели фонда показывают людям со всего мира, что необходимо срочно обратить внимание на проблему переработки пластика.

Напомним, Евросоюз к 2021 году запретит продажу одноразовой пластиковой посуды. 

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По данным Еврокомиссии, более 80% мусора в морях - это пластик. На товары, подпадающие под действие нового закона, приходится 70% от всего морского мусора, свидетельствует релиз.

В европейских водах каждый год оказывается около 150 тысяч тонн пластика. Это лишь небольшая часть из 8 миллионов тонн по всему миру.

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Морские животные случайно поедают пластиковый мусор и умирают. Микрочастицы пластика часто попадают из океана в пищу людей. Последствия этого явления до конца не изучены.

На пластик приходится 80 процентов всего мусора в Мировом океане. По прогнозам ученых, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы.

Теги:
планета, мир, мир, природная катастрофа, природные ресурсы, Экологическая акция, экология, эколог, мусор, Facebook, Facebook, facebook, прямой эфир, пластиковая бутылка, пластик



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