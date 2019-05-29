Прямая трансляция разложения пластиковой бутылки запущена на 450 лет

Каждый из вас в течение сотни лет теперь может наблюдать за тем, как разлагается бутылка.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил в социальной сети Facebook прямую трансляцию с пластиковой бутылкой, которая будет длиться 450 лет.

Мало кто знает, но именно 450 лет необходимо пластику для полного разложения, а сам процесс теперь каждый из вас может увидеть в прямом эфире.

Тем самым, основатели фонда показывают людям со всего мира, что необходимо срочно обратить внимание на проблему переработки пластика.

Напомним, Евросоюз к 2021 году запретит продажу одноразовой пластиковой посуды.

Люди пришли в ужас, увидев это в желудке мертвого кашалота >>

По данным Еврокомиссии, более 80% мусора в морях - это пластик. На товары, подпадающие под действие нового закона, приходится 70% от всего морского мусора, свидетельствует релиз.

В европейских водах каждый год оказывается около 150 тысяч тонн пластика. Это лишь небольшая часть из 8 миллионов тонн по всему миру.

Планета под угрозой: это видео заставит вас перестать использовать пластик >>

Морские животные случайно поедают пластиковый мусор и умирают. Микрочастицы пластика часто попадают из океана в пищу людей. Последствия этого явления до конца не изучены.

На пластик приходится 80 процентов всего мусора в Мировом океане. По прогнозам ученых, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы.