Жителям Донбасса начали выдавать российские паспорта

В конце апреля президент РФ подписал указ об упрощенном получении жителями Донбасса российского гражданства.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса.
По данным РИА Новости, в специализированном центре в селе Покровское принимают жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), а в Новошахтинске — самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Агентство сообщает, что первые пять жителей ЛНР уже получили документ.
В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении жителями Донбасса российского гражданства. Глава государства заявил, что вопрос носит исключительно гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в ДНР и ЛНР переходит границы. Он также сообщил, что, в будущем упрощенный порядок получения гражданства РФ может быть распространен на всех граждан Украины.
Пакет документов для получения паспорта принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Процесс рассмотрения заявления может занимать до трех месяцев.
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