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Итоги ШОС: какие документы подписали главы государств

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Тема:
Саммит ШОС в Бишкеке (19)
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В столице Кыргызстана завершилось очередное заседание глав государств-членов ШОС.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. По итогам саммита ШОС, который прошел в Бишкеке, подписан 21 документ, сообщает Sputnik Кыргызстан.

В ШОС входят восемь стран: Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Государствами-наблюдателями являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. В этом году Кыргызстан председательствует в организации.

Список документов, подписанных лидерами стран:

— Бишкекская декларация Совета глав государств ШОС;

— решение об утверждении рабочего плана (2019-2020 годы) реализации программы действий по выполнению Антинаркотической стратегии государств ШОС;

— решение об утверждении регламента форума глав регионов государств ШОС;

— решение об утверждении концепции сотрудничества стран ШОС в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий;

— решение об утверждении программ развития межрегионального сотрудничества государств ШОС;

— решение об утверждении доклада генерального секретаря ШОС о деятельности организации за прошедший год;

— решение об утверждении доклада Совета региональной антитеррористической структуры ШОС о ее деятельности в 2018 году;

— решение об утверждении плана мероприятий по реализации концепции сотрудничества стран ШОС в области охраны окружающей среды на 2019-2021 годы;

— решение о подписании меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;

— решение о подписании меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Всемирной туристической организацией;

— решение о подписании меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международном финансовым центром "Астана";

— решение о подписании меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН;

— решение о подписании меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и секретариатом Европейской экономической комиссии ООН;

— решение о подписании "дорожной карты" дальнейших действий контактной группы "ШОС — Афганистан";

— информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств ШОС (принимается без подписания);

Также в рамках заседания СГГ ШОС руководители государственных органов подписали следующие документы:

— соглашение между правительствами стран ШОС о сотрудничестве в области средств массовой информации;

— соглашение между уполномоченными органами государств ШОС о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта;

— план основных мер по развитию сотрудничества стран ШОС в области здравоохранения на 2019-2021 годы;

— меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Всемирной туристической организацией;

— меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;

— меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международным финансовым центром "Астана";

— "дорожная карта" дальнейших действий контактной группы "ШОС — Афганистан".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите глав государств-членов ШОС в Бишкеке
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев предложил странам ШОС шесть инициатив
Напомним, что ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите высказал ряд предложений по усилению взаимодействия между государствами. В частности, узбекский лидер предложил разработать ряд документов, направленных на развитие экономических и транспортных коридоров на пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Особое внимание он предлагает уделить агроинновациям.

Тема:
Саммит ШОС в Бишкеке (19)
Теги:
нацбезопасность, безопасность, Соглашение, документы, Саммит ШОС в Бишкеке, расширение ШОС, ШОС, ШОС



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