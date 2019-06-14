Итоги ШОС: какие документы подписали главы государств

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. По итогам саммита ШОС, который прошел в Бишкеке, подписан 21 документ, сообщает Sputnik Кыргызстан.

В ШОС входят восемь стран: Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Государствами-наблюдателями являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. В этом году Кыргызстан председательствует в организации.

Список документов, подписанных лидерами стран:

— Бишкекская декларация Совета глав государств ШОС;

— решение об утверждении рабочего плана (2019-2020 годы) реализации программы действий по выполнению Антинаркотической стратегии государств ШОС;

— решение об утверждении регламента форума глав регионов государств ШОС;

— решение об утверждении концепции сотрудничества стран ШОС в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий;

— решение об утверждении программ развития межрегионального сотрудничества государств ШОС;

— решение об утверждении доклада генерального секретаря ШОС о деятельности организации за прошедший год;

— решение об утверждении доклада Совета региональной антитеррористической структуры ШОС о ее деятельности в 2018 году;

— решение об утверждении плана мероприятий по реализации концепции сотрудничества стран ШОС в области охраны окружающей среды на 2019-2021 годы;

— решение о подписании меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;

— решение о подписании меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Всемирной туристической организацией;

— решение о подписании меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международном финансовым центром "Астана";

— решение о подписании меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН;

— решение о подписании меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и секретариатом Европейской экономической комиссии ООН;

— решение о подписании "дорожной карты" дальнейших действий контактной группы "ШОС — Афганистан";

— информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств ШОС (принимается без подписания);

Также в рамках заседания СГГ ШОС руководители государственных органов подписали следующие документы:

— соглашение между правительствами стран ШОС о сотрудничестве в области средств массовой информации;

— соглашение между уполномоченными органами государств ШОС о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта;

— план основных мер по развитию сотрудничества стран ШОС в области здравоохранения на 2019-2021 годы;

— меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Всемирной туристической организацией;

— меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;

— меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международным финансовым центром "Астана";

— "дорожная карта" дальнейших действий контактной группы "ШОС — Афганистан".