Итоги ШОС: какие документы подписали главы государств

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. По итогам саммита ШОС, который прошел в Бишкеке, подписан 21 документ, сообщает Sputnik Кыргызстан.
В ШОС входят восемь стран: Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Государствами-наблюдателями являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. В этом году Кыргызстан председательствует в организации.
Список документов, подписанных лидерами стран:
— Бишкекская декларация Совета глав государств ШОС;
— решение об утверждении рабочего плана (2019-2020 годы) реализации программы действий по выполнению Антинаркотической стратегии государств ШОС;
— решение об утверждении регламента форума глав регионов государств ШОС;
— решение об утверждении концепции сотрудничества стран ШОС в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий;
— решение об утверждении программ развития межрегионального сотрудничества государств ШОС;
— решение об утверждении доклада генерального секретаря ШОС о деятельности организации за прошедший год;
— решение об утверждении доклада Совета региональной антитеррористической структуры ШОС о ее деятельности в 2018 году;
— решение об утверждении плана мероприятий по реализации концепции сотрудничества стран ШОС в области охраны окружающей среды на 2019-2021 годы;
— решение о подписании меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;
— решение о подписании меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Всемирной туристической организацией;
— решение о подписании меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международном финансовым центром "Астана";
— решение о подписании меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН;
— решение о подписании меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и секретариатом Европейской экономической комиссии ООН;
— решение о подписании "дорожной карты" дальнейших действий контактной группы "ШОС — Афганистан";
— информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств ШОС (принимается без подписания);
Также в рамках заседания СГГ ШОС руководители государственных органов подписали следующие документы:
— соглашение между правительствами стран ШОС о сотрудничестве в области средств массовой информации;
— соглашение между уполномоченными органами государств ШОС о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта;
— план основных мер по развитию сотрудничества стран ШОС в области здравоохранения на 2019-2021 годы;
— меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Всемирной туристической организацией;
— меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;
— меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международным финансовым центром "Астана";
— "дорожная карта" дальнейших действий контактной группы "ШОС — Афганистан".высказал ряд предложений по усилению взаимодействия между государствами. В частности, узбекский лидер предложил разработать ряд документов, направленных на развитие экономических и транспортных коридоров на пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Особое внимание он предлагает уделить агроинновациям.