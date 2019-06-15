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Президент РФ В. Путин

Путин: необходимо уделить внимание борьбе с экстремистами в Афганистане

© Sputnik / Алексей Дружинин
В мире
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По мнению российского лидера, следует блокировать финансовую подпитку террористических группировок.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) заявил о необходимости пресекать пропаганду экстремистских идей на азиатском пространстве и уделить внимание борьбе с экстремистами в Афганистане.

"Безусловно, по-настоящему устойчивой стабильности в Азии можно добиться лишь путем урегулирования кризисных ситуаций и конфликтов, последовательного противодействия террористической угрозе", - заявил Путин в ходе саммита, который проходит в Душанбе.

Он отметил, что для этого следует наращивать сотрудничество по выявлению и нейтрализации террористических группировок, блокированию их финансовой подпитки, в том числе за счет наркотрафика.

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"Важно делать все, чтобы не подпустить террористов к химическому, биологическому и иным видам оружия массового уничтожения, пресекать пропаганду экстремистских идей", - подчеркнул российский лидер.

Особого внимания, по его словам, требует ситуация в Афганистане, "где радикальные экстремистские организации, в том числе выдавленные с Ближнего Востока, вновь активизируют свою деятельность".

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Путин отметил, что Россия оказывает всяческое содействие межафганскому диалогу. Так, напомнил он, в феврале и в конце мая в Москве прошло два раунда переговоров представителей всех ключевых общественно-политических сил Афганистана и радикального движения "Талибан".

Теги:
Радикальное движение "Талибан", Талибан, религиозный экстремизм, борьба с экстремизмом, экстремизм, Владимир Путин, Россия



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