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Продюсер группы На-На Бари Алибасов

"Они гнали быков": Бари Алибасов дал первое интервью после отравления

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
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Бари Алибасов пожаловался в интервью Андрею Малахову, что его "связывали и не давали повернуться".

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Продюсер Бари Алибасов, которые еще окончательно не пришел в себя и под действием седативных препаратов дал интервью Андрею Малахову в программе "Прямой эфир".

Судя по отрывку из видео, Алибасов рассказывает о том, как его лечили и что с ним происходило в больнице.

"В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит", - рассказал продюсер.

Напомним, российский продюсер Бари Алибасов вышел из искусственной комы 11 июня. Продюсера ввели в медикаментозный сон 6 июня. 

Бари Алибасов вышел из комы, но пока никого не помнит - первое селфи >>

Также стало известно, что Алибасов подписал новое завещание: недвижимость он оставляет своему сыну, правообладателями на творческое наследие группы "На-На" назначает ее участников Владимира Политова и Вячеслава Жеребкина.

5 июня российские СМИ уже успели похоронить известного продюсера Бари Алибасова, однако он оставался в сознании, но в крайне тяжелом состоянии.

Бари Алибасов вышел из комы, но пока никого не помнит - первое селфи
Mash
Бари Алибасов вышел из комы, но пока никого не помнит - первое селфи

Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Бари Алибасов — создатель и руководитель российской поп-группы "На-На". Шестого июня ему исполняется 72 года. 

СМИ "похоронили" Бари Алибасова, но он жив и в сознании >>

Несколько лет назад "На-на" и ее бессменный продюсер приезжали в Узбекистан с гастролями. Делясь с корреспондентом Sputnik впечатлениями от Ташкента, артисты вспоминали вкуснейший плов, медовые дыни и зажигательную публику.

Теги:
скандал, Андрей Малахов, знаменитости, шоу-бизнес, здоровье, Россия, Россия



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