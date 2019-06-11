Бари Алибасов вышел из комы, но пока никого не помнит - первое селфи

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Российский продюсер Бари Алибасов вышел из искусственной комы, однако пока ничего не помнит и никого не узнает, сообщает Telegram-канал Mash.
"По словам врачей, при выходе из комы это нормально", - говорится в сообщении.
Также издание поделилось первым селфи Бари Алибасова после сна.
Напомним, Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон 6 июня. Также стало известно, что Алибасов подписал новое завещание: недвижимость он оставляет своему сыну, правообладателями на творческое наследие группы "На-На" назначает ее участников Владимира Политова и Вячеслава Жеребкина.
После подписания завещания Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон Sputnik >>
5 июня российские СМИ уже успели похоронить известного продюсера Бари Алибасова, однако он оставался в сознании, но в крайне тяжелом состоянии.
Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.
СМИ "похоронили" Бари Алибасова, но он жив и в сознании >>
Бари Алибасов — создатель и руководитель российской поп-группы "На-На". Шестого июня ему исполняется 72 года.
Несколько лет назад "На-на" и ее бессменный продюсер приезжали в Узбекистан с гастролями. Делясь с корреспондентом Sputnik впечатлениями от Ташкента, артисты вспоминали вкуснейший плов, медовые дыни и зажигательную публику.