Врачи уверяют, что провалы в памяти после медикаментозного сна - это нормально. Смотрите первое селфи Бари Алибасова после комы.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Российский продюсер Бари Алибасов вышел из искусственной комы, однако пока ничего не помнит и никого не узнает, сообщает Telegram-канал Mash.

"По словам врачей, при выходе из комы это нормально", - говорится в сообщении.

Также издание поделилось первым селфи Бари Алибасова после сна.

Mash Бари Алибасов вышел из комы, но пока никого не помнит - первое селфи

Напомним, Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон 6 июня. Также стало известно, что Алибасов подписал новое завещание: недвижимость он оставляет своему сыну, правообладателями на творческое наследие группы "На-На" назначает ее участников Владимира Политова и Вячеслава Жеребкина.

После подписания завещания Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон Sputnik >>

5 июня российские СМИ уже успели похоронить известного продюсера Бари Алибасова, однако он оставался в сознании, но в крайне тяжелом состоянии.

Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

СМИ "похоронили" Бари Алибасова, но он жив и в сознании >>

Бари Алибасов — создатель и руководитель российской поп-группы "На-На". Шестого июня ему исполняется 72 года.

Несколько лет назад "На-на" и ее бессменный продюсер приезжали в Узбекистан с гастролями. Делясь с корреспондентом Sputnik впечатлениями от Ташкента, артисты вспоминали вкуснейший плов, медовые дыни и зажигательную публику.