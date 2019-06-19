Въезд на территорию России значительно упростят

Sputnik разбирался, что такое электронная виза, когда и как она будет действовать.

Россия станет страной с самым либеральным визовым режимом

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik, Алексей Стефанов. С 1 июля на территорию Калининградской области можно будет въехать по одноразовой электронной визе. А уже с 2021 года, в соответствие с поручением президента РФ Владимира Путина, такой же порядок въезда распространится на всю территорию России. Руководитель Федерального агентства по туризму РФ Зарина Догузова рассказала агентству Sputnik, что такое электронная виза, когда и как она будет действовать.

Электронная виза: список стран пока не утвержден

Введение одноразовой электронной визы в Калининградской области – не первый опыт для России. Начиная с 2017 года по такой визе на территорию Дальневосточного федерального округа могут въезжать граждане 18 стран. Среди них - Япония, Китай, КНДР, Индия, Иран, ОАЭ, Турция, Мексика, Сингапур. На днях в список добавили Тайвань.

Новость о том, что Владимир Путин подписал поручение обеспечить введение с 1 января 2021 года электронных виз, на заседании 110-я сессии Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН в Баку 17 июня озвучила руководитель Федерального агентства по туризму РФ Зарина Догузова. Документ направлен премьеру Дмитрию Медведеву, а также руководителям министерства иностранных дел, МВД и ФСБ.

Порядок получения электронных виз с 1 января 2021 года для территории всей России будет отличаться от того, что действует для Дальнего Востока и вводится в Калининграде. Для страновой электронной визы будет установлена пошлина. Стоимость пока неизвестна, но вряд ли будет выше той, что действует сейчас для обычных бумажных виз. Сейчас в зависимости от гражданства и консульского сбора цена на однократную визу в Россию, получаемую в стандартные сроки, колеблется в пределах от 35 до 125 евро.

"Предполагается, что электронные визы на территорию всей России с 2021 года также будут однократные, но уже сроком на 16 дней. Впоследствии, после их введения, мы, возможно, пересмотрим этот порядок и перейдем на многократный формат. Мы этого не исключаем", - пояснила сегодня агентству Sputnik о готовящихся нововведениях глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она пояснила, что список стран, на которые распространится порядок получения въездных виз с 2021 года, будет утверждаться дополнительно. Появляющаяся в СМИ информация о том, что некоторые крупные страны не попадут в этот список, не соответствуют действительности.

"Я как руководитель ведомства, отвечающего за туризм, конечно, буду выступать за то, чтобы виза действовала для максимально широкого перечня стран. Гораздо шире, чем сейчас для Дальнего Востока. За оставшиеся полтора года нам предстоит огромная работа, и утверждение списка стан не самая сложная ее часть. Будем двигаться поступательно", - уточнила глава Ростуризма.

Зарина Догузова уверена, что само решение - поручение президента о том, что электронная виза должна заработать на территории всей страны через полтора года – это прорыв.

"С момента, когда у нас заработает электронная виза на всей территории России, мы станем страной с самым либеральным визовым режимом среди развитых стран. Это действительно большой прорыв. И не только в масштабах России, но мира. Я бы сказала, беспрецедентный случай", - заявила она.

Туристов станет больше

В мире есть страны, которые также предлагают электронные визы. Среди них Кипр, Мексика, Австралия, Мьянма, ОАЭ, Индия, Руанда, Сингапур, Шри-Ланка, Эритрея. Но подавляющее большинство развитых государств не спешат переходить на такой формат.

"Рассмотрение заявок в электронном виде в какой-то степени дешевле и удобнее – не нужно в консульствах держать столько сотрудников, но, возможно, такое решение вопроса обойдется другим странам дороже. Я точно знаю одно - введение электронных виз в России – это очень прорывное и важное решение для въездного туризма", - прокомментировала нововведение исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По мнению Зарины Догузовой, после введения электронной визы поток туристов в Россию увеличится на 20-40%.

Глава Ростуризма подчеркнула, что впереди большая работа по разработке технической части. И в этом ведомству поможет не только опыт Дальневосточного федерального округа и Калининградской области, но наработки, которые применялись во время Чемпионата мира по футболу 2018. Тогда въезд иностранцев в Россию осуществлялся по паспортам болельщиков, специальное оборудование находилось в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Эти же города могут стать первыми, через которые в 2021 году в Россию приедут первые "электронные туристы".

"Нам предстоит огромная работа по технической части. И, думаю, часть оборудования, работавшего на ЧМ-2108, нам пригодится", - отметила Догузова.

Она также обратила внимание на то, что непростой была и работа в предыдущие полгода, когда согласовывались нюансы и детали со всеми ведомствами, чтобы окончательно понять, сможет ли Российская Федерация перейти на выдачу электронных виз, и, когда это сможет произойти. Все удалось согласовать.

"Теперь главное, что есть поручение президента, и мы начинаем работу", - заключила Зарина Догузова.

А в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ уже заявили, что они готовы разработать специальное приложение для максимального удобства клиентов при получении электронной визы в РФ, которое будет интегрировано с другими туристическими сервисами, позволяющими покупать билеты на транспорт и бронировать жилье.

Как это работает во Владивостоке

Пока порядок получения страновых электронных виз в Россию не определен, но с высокой долей вероятности будет использована схема, которая уже действует в Дальневосточном федеральном округе. А он таков.

Заявления подаются на сайте Консульского департамента МИД РФ, срок рассмотрения – не более четырех календарных дней, срок пребывания не более восьми суток, виза - однократная.

После подачи заявления нужно отслеживать его статус, пока он не изменится на "Виза выдана" и распечатать PDF-файл, который придет на электронную почту. Если поблизости не будет принтера, можно обойтись и без бумажной версии электронной визы, но следует сохранить сведения любым другим способом, чтобы предъявить их представителям транспортной компании и сотрудникам погранслужбы при прохождении контроля.

Въезжать в Дальневосточный округ можно как через воздушные пункты пропуска, так и железнодорожным или автомобильным транспортом, всего – через шесть дальневосточных регионов. Но находиться иностранцам все это время можно только в пределах субъекта федерации – электронная виза не подразумевает свободного передвижения по всей России.

По данным министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, с начала действия электронной визы этой системой воспользовались более 60 тысяч иностранцев. Из них 16 тысяч - с начала этого года. Чаще всего заявки на получение визы подавали граждане Китая и Японии.

Напомним, что в Узбекистане изменился порядок оформления приглашений и предоставления многократных въездных виз для соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, а также их временной прописки.