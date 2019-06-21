Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушёл в отставку

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Ираклий Кобахидзе, подал в отставку, сообщает Sputnik Грузия.
Новым председателем парламента Грузии, после отставки Ираклия Кобахидзе, станет лидер парламентского большинства, член правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе.
Также сообщается, что свой пост покинул организатор ассамблеи православия и депутат парламента Куцнашвили.
Будто нажали "спусковой крючок": что произошло этой ночью в Тбилиси >>>
Отставки Кобахидзе оппозиция требовала с утра четверга, после того, как увидела в его кресле в парламенте депутата Госдумы РФ Гаврилова, который ранее делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в абхазской войне против грузин.
На своем пути протестующие вели себя агрессивно, кидали камни, бутылки, палки в здания и на полицейских.Несколько молодых людей повредили и перевернули автомобиль у здания Филармонии.
240 человек пострадали в результате антиправительственной акции в Тбилиси.
Из них 160 человек являлись участниками акции. Еще 80 полицейских получили травмы различной тяжести в попытках разогнать протестующих.