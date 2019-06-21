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Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе

Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушёл в отставку

© FB / Irakli Kobakhidze
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Тема:
Протесты в Тбилиси (6)
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Новым председателем парламента Грузии, после отставки Ираклия Кобахидзе, станет лидер парламентского большинства, член правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Ираклий Кобахидзе, подал в отставку, сообщает Sputnik Грузия.

Новым председателем парламента Грузии, после отставки Ираклия Кобахидзе, станет лидер парламентского большинства, член правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе.

Также сообщается, что свой пост покинул организатор ассамблеи православия и депутат парламента Куцнашвили. 

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Отставки Кобахидзе оппозиция требовала с утра четверга, после того, как увидела в его кресле в парламенте депутата Госдумы РФ Гаврилова, который ранее делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в абхазской войне против грузин.

© Sputnik .
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Напомним, что на проспекте Руставели в четверг собрались тысячи человек, часть из них штурмом пошла на здание парламента. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули после того, как митингующие проигнорировали призывы МВД разойтись.

На своем пути протестующие вели себя агрессивно, кидали камни, бутылки, палки в здания и на полицейских.Несколько молодых людей повредили и перевернули автомобиль у здания Филармонии.

240 человек пострадали в результате антиправительственной акции в Тбилиси.
Из них 160 человек являлись участниками акции. Еще 80 полицейских получили травмы различной тяжести в попытках разогнать протестующих.

Тема:
Протесты в Тбилиси (6)
Теги:
парламентские выборы, Парламент, Отставка Правительства, отставка, протест, протесты, Протесты в Тбилиси, Грузия



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