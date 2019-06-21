Медведев ответил на обвинения президента Грузии

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов в стране.
Дмитрий Медведев назвал подобные заявления крайне непрофессиональными, пишет РИА Новости. Он заявил, что президент Грузии не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Премьер-министр отметил, что печально слышать такую риторику от Саломе Зурабишвили. Он также предупредил, что при усилении антироссийских настроений российские власти дадут рекомендации туристам относительно поездок, что скажется на Грузии.
Протестная акция в Тбилиси, ставшая ответом на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, прошлой ночью переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. На своем пути протестующие вели себя агрессивно, кидали камни, бутылки, палки в здания и на полицейских. По данным Министерства здравоохранения страны, пострадали 240 человек.
Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.