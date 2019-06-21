Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Глава российского правительства ответил на заявление президента Грузии, которая обвинила РФ в организации протестов.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов в стране.

Ранее Зурабишвили назвала Россию "врагом и оккупантом". Она считает, что Москва заинтересована в дестабилизации ситуации в Грузии.

Дмитрий Медведев назвал подобные заявления крайне непрофессиональными, пишет РИА Новости. Он заявил, что президент Грузии не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

Премьер-министр отметил, что печально слышать такую риторику от Саломе Зурабишвили. Он также предупредил, что при усилении антироссийских настроений российские власти дадут рекомендации туристам относительно поездок, что скажется на Грузии.

Премьер-министр убежден, что ситуация в стране связана с радикальной оппозицией и провластными силами. По его мнению, протесты направлены на то, чтобы взорвать политическую систему в Грузии. Он также выразил надежду, что грузинский народ разберется в сложившейся ситуации.

Протестная акция в Тбилиси, ставшая ответом на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, прошлой ночью переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. На своем пути протестующие вели себя агрессивно, кидали камни, бутылки, палки в здания и на полицейских. По данным Министерства здравоохранения страны, пострадали 240 человек.

Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.