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Премьер-министр России Дмитрий Медведев

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

© Sputnik / Александр Астафьев
В мире
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Тема:
Протесты в Тбилиси (8)
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Глава российского правительства ответил на заявление президента Грузии, которая обвинила РФ в организации протестов.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов в стране.

© Sputnik .
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Ранее Зурабишвили назвала Россию "врагом и оккупантом". Она считает, что Москва заинтересована в дестабилизации ситуации в Грузии.

Дмитрий Медведев назвал подобные заявления крайне непрофессиональными, пишет РИА Новости. Он заявил, что президент Грузии не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

Премьер-министр отметил, что печально слышать такую риторику от Саломе Зурабишвили. Он также предупредил, что при усилении антироссийских настроений российские власти дадут рекомендации туристам относительно поездок, что скажется на Грузии.

Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
© FB / Irakli Kobakhidze
Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку
Премьер-министр убежден, что ситуация в стране связана с радикальной оппозицией и провластными силами. По его мнению, протесты направлены на то, чтобы взорвать политическую систему в Грузии. Он также выразил надежду, что грузинский народ разберется в сложившейся ситуации.

Протестная акция в Тбилиси, ставшая ответом на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, прошлой ночью переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. На своем пути протестующие вели себя агрессивно, кидали камни, бутылки, палки в здания и на полицейских. По данным Министерства здравоохранения страны, пострадали 240 человек.

Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

Тема:
Протесты в Тбилиси (8)
Теги:
Тбилиси, Протесты в Тбилиси, Россия, внешняя политика, политика, Грузия, Дмитрий Медведев



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