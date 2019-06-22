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Повседневная жизнь

Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию

© Sputnik / Максим Блинов
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Тема:
Протесты в Тбилиси (9)
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Туроператорам рекомендовано на время запрета полетов не продавать путевки из России в Грузию.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин с 8 июля запретил авиакомпаниям осуществлять перевозки граждан из России в Грузию. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии.

Глава государства также рекомендовал туроператорам на время запрета полетов не продавать путевки в эту страну.

© Sputnik .
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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что указ о прекращении авиасообщения — вынужденная мера для обеспечения безопасности россиян на фоне экстремистских действий в Тбилиси.

Запрет вступает в силу с 8 июля, так как к этому времени завершится большинство туров в Грузию.

Двадцатого июня в Тбилиси прошли беспорядки, поводом для которых стало то, что в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. При этом он объяснил, что на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
© FB / Irakli Kobakhidze
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В ходе митинга пострадали не менее 240 человек. Задержаны более 300 протестующих.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов. Она также назвала Россию "врагом и оккупантом". Зурабишвили считает, что российские власти заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал такие заявления непрофессиональными и отметил, что грузинский лидер не вошла в курс дела или осознанно искажает реальное положение дел. 

По мнению премьера, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами. По его мнению, протесты направлены на то, чтобы взорвать политическую систему в Грузии. Медведев также выразил надежду, что грузинский народ разберется в сложившейся ситуации.

Тема:
Протесты в Тбилиси (9)
Теги:
Авиасообщение, Владимир Путин, Россия, Грузия, протесты, Протесты в Тбилиси



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