"Аэрофлот" полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 июля полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию, сообщают в пресс-службе компании.
ПАО "Аэрофлот" с 8 июля 2019 года полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию. Эта мера принята в соответствии с указом президента Российской Федерации, который вводит с указанной даты временный запрет для российских авиакомпаний на воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.
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"Аэрофлот" прекращает рейсы в Тбилиси, частота которых в летнем расписании полетов составляет 14 в неделю.
Главные усилия компании будут направлены на вывоз с территории Грузии находящихся там граждан РФ. Те, кто приобрел билеты в Россию на 8 июля или позже, могут без каких-либо доплат или штрафных санкций перенести вылет на более раннее время или вернуть полную стоимость билетов.
Пассажиры, которые приобрели авиабилеты в Грузию на 8 июля или более позднюю дату, могут получить возврат полной стоимости билета.