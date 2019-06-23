Президент Грузии высказалась о туристах из России

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за сохранение туристического потока из России.

"Туристы должны приезжать в Грузию, потому что любят эту страну, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедших событий", — сказала Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews.

По ее словам, отношения Грузии и России давно являются напряженными, однако это не помешало полутора миллионам туристов приехать в Грузию. Зурабишвили считает, что ситуация в Тбилиси не должна влиять на туристов и местных жителей.

При этом она заявила, что Грузия будет двигаться к вступлению в Евросоюз, и назвала этот путь "единственным".

В Тбилиси в четверг оппозиционеры начали акцию протеста в связи с тем, что утром 20 июня в кресле спикера парламента Грузии оказался депутат Госдумы РФ, член Компартии Сергей Гаврилов. Он приехал в Тбилиси для участия в Межпарламентской ассамблее православия, однако мероприятие было сорвано.

Оппозиция обвинила власти Грузии в "измене родине". Митинг оппозиции перерос в беспорядки в столице Грузии, в результате которых пострадали более 200 человек — и манифестанты, и полицейские. Глава парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

В пятницу президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять перевозки в Грузию с 8 июля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что этот указ — вынужденная мера для обеспечения безопасности россиян.

Позднее Минтранс приостановил полеты грузинских авиаперевозчиков в РФ.

До этого Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов, назвав Россию "врагом и оккупантом". Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ответ заявил, что столкновения в Тбилиси — результат внутриполитической борьбы в Грузии, и выразил надежду, что грузинский народ разберется в сложившейся ситуации.