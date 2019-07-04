Таджикистанское "Радио Свобода" обвинили в пропаганде экстремизма

Как заявили в МИД, радиостанция "Радио Озоди" намеренно искажает реалии политической, экономической, социальной и культурной жизни Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. МИД признал, что "Радио Озоди" (подразделение "Радио Свобода" в Таджикистане) пропагандирует идеологию активистов оппозиционных Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и "Группы 24", сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Напомним, что данные организации были признаны террористическими в Таждикистане.

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Как заявили в МИД, что радиостанция "Радио Озоди" намеренно искажает реалии политической, экономической, социальной и культурной жизни Таджикистана. А своим читателям предоставляет ложную информацию, которая далека от правды.

По мнению ведомства, публикации данного СМИ являются скандальными и провокационными. А материалы "Радио Озоди" часто основаны на непроверенной информации и подчас противоречат журналистской этике.

Ранее в Таджикистане "Радио Озоди" наоборот было признано СМИ, активно поддерживающим действующую власть. Об этом заявляли в головном офисе в США. После данного скандала главный редактор Соджид Джахфаров был уволен.