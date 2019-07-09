Кадыров рассказал о судьбе журналиста, оскорбившего Путина

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал скандал на телевизионном канале в Грузии в своем Telegram.

Кадыров заявил, что Георгий Габуния - позор грузинского народа.

"Он не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем. На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника", - написал Кадыров.

Глава Чеченской Республики не стеснялся в выражениях. По его мнению, Габуния - урожденный трус и бесполое существо. Между тем, Кадыров заметил, что виновником ситуации является также сам телеканал "Рустави 2", так как допустил подобные высказывания в эфире.

"Мы не можем постоянно делать вид, что не замечаем подчёркнуто враждебные выходки со стороны Грузии. Поэтому необходимо в отношение страны ввести самые жёсткие санкции, не затрагивающие грузин-граждан России", говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 7 июля Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей. Огромное количество пользователей соцсетей осудили его и выразили опасение, что отношения между двумя странами могут еще больше обостриться.

Выступление телеведущего осудили президент и премьер-министр Грузии. Внешнеполитическое ведомство страны расценило его высказывания как попытку внести напряжение в грузино-российские отношения.

В ночь на 8 июля к зданию "Рустави 2" пришли сотни возмущенных жителей Тбилиси. Они закидали его яйцами, требовали уволить ведущего и гендиректора телеканала.

В Министерстве иностранных дел РФ осудили "беспрецедентную по своей низости выходку", устроенную на телеканале, и отметили, что этот вопиющий инцидент — "яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия".

В Кремле заявили, что оскорбление в адрес президента России неприемлемы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что поведение Габунии стало позором для грузинского народа.