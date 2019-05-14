СМИ: Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Сами звезды пока никак не прокомментировали эту новость, но, по словам источника, их разрыв никак не связан с Леди Гагой.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Сегодня слухи о том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались, почти подтвердились - американское издание MTO со ссылкой на собственный проверенный источник объявило об этом.

"Брэдли и Ирина больше не вместе. Давать официальный комментарий они не будут. Купер всегда хотел оставлять свою личную жизнь в тайне, в то время как Шейк любит публичность", - сообщил источник.

Сами звезды пока никак не прокомментировали эту новость, но, по словам источника, их разрыв никак не связан с Леди Гагой.

© AFP 2018 / Frazer Harrison Ирина Шейк и Брэдли Купер

Напомним, что после церемонии "Оскар" в этом году слухи о расставании пары начали стремительно распространяться.

Помимо того, что Брэдли Купер пришел на церемонию со своей мамой и возлюбленной Ириной Шейк, на которую смотрел влюбленными глазами во время встречи гостей на красной дорожке, пользователи соцсетей уже успели разглядеть химию между ним и Леди Гагой во время их совместного выступления на сцене.

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Как пишут многие, сыграв в фильме "Звезда родилась" влюбленных, актеры из образов так и не вышли. Поднявшись на сцену, чтобы исполнить песню Shallow (Гага получила за нее "Оскар"), они снова сыграли страстных любовников.

© AFP 2018 / Neilson Barnard Ирина Шейк и Брэдли Купер

К слову, на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке пару дней назад Ирина Шейк появилась одна на красной дорожке, хотя должна была быть вместе с Брэдли Купером.

В этом году дочери Брэдли и Ирины исполнилось два года, в честь этого актер дал единственное интервью, в котором рассказал о своей личной жизни и дочери.

© Instagram/_thecoopers Брэдли Купер и Ирина Шейк с дочерью

"Отцовство позволяет мне впадать в детство без всякого осуждения. Я могу весь день играть в игрушки и не чувствовать себя странно. Или могу бесконечно смотреть мультфильмы и при этом не переживать, что впустую трачу свое время. Я люблю мультики", - рассказал Купер в эфире.

А буквально в конце апреля влюбленную пару заметили в Санта-Монике на романтическом ужине - они держались за руки и были поглощены разговором друг с другом.

© AFP 2018 / LEON NEAL Ирина Шейк и Брэдли Купер

Напомним, о романе Ирины Шейк и Брэдли Купера стало известно в 2015 году. Спустя два года у пары родилась дочь Лея, однако новости о помолвке поклонники звездной пары так и не дождались.