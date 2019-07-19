Илон Маск представил импланты для считывания информации из мозга

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Стартап Илона Маска Neuralink впервые представил "нити" для считывания информации из мозга и устройство, автоматически вживляющее их, сообщает The Verge.
Оказывается, данные нити всего 4-6 мкм толщиной, что в несколько раз меньше толщины человеческого волоса.
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Они, по словам Маска, позволяют быстрее считывать информацию из мозга по сравнению с существующими сейчас аналогами, пишет Vc.ru.
Принцип работы похож на швейную машинку — игла захватывает нить за петлю и вводит ее в мозг.
Устройство избегает кровеносных сосудов, что способствует уменьшению воспалительных реакций в мозге во время операции.
Для считывания данных с "нитей" были разработаны специальные чипы, которые смогут передавать информацию с помощью USB-C.
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Разработчики рассчитывают, что системой можно будет управлять с помощью смартфона.
Цель Neuralink — вживить импланты парализованным людям, чтобы те могли использовать телефоны и компьютеры.
Маск заявил, что стартап должен добиться "симбиоза человека с искусственным интеллектом".