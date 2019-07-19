Илон Маск представил импланты для считывания информации из мозга

Первые эксперименты на людях нейробиологи планируют провести в Стэнфорде во втором квартале 2020 года.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Стартап Илона Маска Neuralink впервые представил "нити" для считывания информации из мозга и устройство, автоматически вживляющее их, сообщает The Verge.

Оказывается, данные нити всего 4-6 мкм толщиной, что в несколько раз меньше толщины человеческого волоса.

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Они, по словам Маска, позволяют быстрее считывать информацию из мозга по сравнению с существующими сейчас аналогами, пишет Vc.ru.

Принцип работы похож на швейную машинку — игла захватывает нить за петлю и вводит ее в мозг.

Устройство избегает кровеносных сосудов, что способствует уменьшению воспалительных реакций в мозге во время операции.

Для считывания данных с "нитей" были разработаны специальные чипы, которые смогут передавать информацию с помощью USB-C.

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Разработчики рассчитывают, что системой можно будет управлять с помощью смартфона.

Цель Neuralink — вживить импланты парализованным людям, чтобы те могли использовать телефоны и компьютеры.

Маск заявил, что стартап должен добиться "симбиоза человека с искусственным интеллектом".