Лишенный неприкосновенности Атамбаев собирается улететь в Россию

Бывший президент Кыргызстана намерен вылететь в Москву 24 июля с российской авиабазы на частном самолете.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 24 июля намерен улететь в Москву "на пару дней", сообщает Sputnik Кыргызстан. Он уже выехал из дома в селе Кой-Таш в сторону российской авиабазы ОДКБ "Кант".

"Я собираюсь вылететь 24 числа. Пробуду там буквально пару дней и обязательно вернусь", — заявил Атамбаев.

По его словам, рейс запланирован на 12:30 по местному времени.

Sputnik / Нурис Алымбаев Бывший президент КР Алмазбек Атамбаев

При этом он не рассказал, с кем именно собирается встретиться в российской столице.

"Есть такое понятие — конфиденциальная информация, в пятницу вернусь — все узнаете", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, кто пригласил его в РФ.

Источник в МВД страны заявил РИА Новости, что на данный момент никаких ограничений на вылет Атамбаева из Кыргызстана нет.

Sputnik / Нурис Алымбаев Кортеж бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева

Ранее сотрудники милиции в третий раз вызвали экс-президента на допрос в Главное следственное управление МВД страны для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Но эту повестку, как и предыдущие две, Атамбаев проигнорировал, заявив, что "даже в руки их брать не будет".

По законам Кыргызстана, после трех неявок на допрос правоохранительные органы имеют право принудительно привести свидетеля. Атамбаев ранее заявил, что "готов ко всему", и пообещал отстреливаться в случае попытки его задержания.

Парламент 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными".

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

С приходом Жээнбекова к власти за полтора года в Кыргызстане были арестованы несколько человек из ближайшего окружения Атамбаева. По подозрению в коррупции задержаны два бывших премьер-министра, два мэра столицы, а также ряд других экс-министров и депутатов.