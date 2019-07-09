Аламазбек Атамбаев не явился на допрос в Следственную службу МВД

Аламазбека Атамбаева вызвали на допрос в качестве свидетеля. Однако, он отказался туда идти, так как "власть вышла за пределы правового поля".

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Правоохранители не имеют полномочий вызывать на допрос бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атмабаева, в связи с действующим иммунитетом, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан его юридический представитель Сергей Слесарев.

Аламазбека Атамбаева вызвали на допрос в качестве свидетеля. Однако, он отказался туда идти, так как "власть вышла за пределы правового поля".

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Ранее генеральный прокурор Киргизской Республики, Отурбек Жамшитов сообщил, что экс-президент может быть причастен к пяти преступлениям из шести, которые ранее были указаны специальной комиссией Жогорку Кенеша.

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По его словам, обвинения Атамбаеву могут быть предъявлены сразу по пяти эпизодам. Речь идет о фактах незаконной трансформации и приобретения земельного участка в селе Кой-Таш, незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупционных деяний при реконструкции ТЭЦ Бишкека и закупки угля для нее, а также "коррупционного эпизода" с участием бизнесмена Субихи Пархати.

На данный момент МВД Киргизской Республики ведет следствие по делу освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева, и это дело является одним из пяти эпизодов вошедших в доклад генерального прокурора Отурбека Жамшитова, к которому может быть причастен Атамбаев.

Напомним, что Жогорку Кенеш 27 июня принял постановление о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. "За" проголосовали 103 депутата, "против" — шесть. Таким образом, он лишился неприкосновенности и ряда привилегий.