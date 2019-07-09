18:12 09 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.52
  • EUR9628.35
  • USD8578.36
Поиск
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции по итогам российско-киргизских переговоров в резиденции Ала-Арча в Бишкеке

Аламазбек Атамбаев не явился на допрос в Следственную службу МВД

Sputnik
В мире
Получить короткую ссылку
49 0 0

Аламазбека Атамбаева вызвали на допрос в качестве свидетеля. Однако, он отказался туда идти, так как "власть вышла за пределы правового поля".

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Правоохранители не имеют полномочий вызывать на допрос бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атмабаева, в связи с действующим иммунитетом, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан его юридический представитель Сергей Слесарев.

Аламазбека Атамбаева вызвали на допрос в качестве свидетеля. Однако, он отказался туда идти, так как "власть вышла за пределы правового поля".

Эксперт о том, для чего Атамбаева лишили неприкосновенности >>>

Ранее генеральный прокурор Киргизской Республики, Отурбек Жамшитов сообщил, что экс-президент может быть причастен к пяти преступлениям из шести, которые ранее были указаны специальной комиссией Жогорку Кенеша.

Атамбаев пообещал отстреливаться в случае попытки его задержания >>>

По его словам, обвинения Атамбаеву могут быть предъявлены сразу по пяти эпизодам. Речь идет о фактах незаконной трансформации и приобретения земельного участка в селе Кой-Таш, незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупционных деяний при реконструкции ТЭЦ Бишкека и закупки угля для нее, а также "коррупционного эпизода" с участием бизнесмена Субихи Пархати.

В Бишкеке состоялся митинг сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева
На митинге в Бишкеке сторонники Атамбаева потребовали отставки правительства
На данный момент МВД Киргизской Республики ведет следствие по делу освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева, и это дело является одним из пяти эпизодов вошедших в доклад генерального прокурора Отурбека Жамшитова, к которому может быть причастен Атамбаев.

Напомним, что Жогорку Кенеш 27 июня принял постановление о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. "За" проголосовали 103 депутата, "против" — шесть. Таким образом, он лишился неприкосновенности и ряда привилегий.

Теги:
Кыргызстан, МВД, МВД, допрос, Алмазбек Атамбаев, Атамбаев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
ТОП-10: какая нация признана самой сексуальной - фото
Спасение утопающей собаки в Индии - трогательное видео
Спасение утопающей собаки в Индии - трогательное видео
Как спасти утопающего и не пойти ко дну самому
Как спасти утопающего и самому не пойти ко дну

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054