Атамбаев встретился с Путиным в Кремле

Российский лидер подчеркнул, что он "всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности".

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Владимир Путин провел встречу с экс-президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, сообщает РИА Новости. На встрече они обсудили ситуацию в регионе и республике.

Российский лидер подчеркнул, что он "всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности".

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Путин высказал мнение, что жители республики сейчас должны объединиться вокруг действующего лидера Соорнбая Жээнбекова.

Напомним, что парламент РК 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией.

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Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными".

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

С приходом Жээнбекова к власти за полтора года в Кыргызстане были арестованы несколько человек из ближайшего окружения Атамбаева. По подозрению в коррупции задержаны два бывших премьер-министра, два мэра столицы, а также ряд других экс-министров и депутатов.