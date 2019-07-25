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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии

Пресс-служба президента Узбекистана
В мире
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В среду королева Великобритании Елизавета II назначила Бориса Джонсона новым главой правительства страны.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Бориса Джонсона с победой на выборах лидера Консервативной партии и назначением на пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

Наталия Капитонова
Facebook / МГИМО
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Джонсон ушел в большой отрыв сразу после того, как десять кандидатур выставили себя на пост лидера партии. В итоге он набрал 92153 голоса, а его соперник, нынешний глава МИД Джереми Хант — практически вдвое меньше, 46656 голосов.

В среду королева Великобритании Елизавета II приняла отставку Терезы Мэй с поста премьер-министра и назначила Бориса Джонсона новым главой правительства.

В 2019 году исполнилось 27 лет со дня установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Великобританией. Соединенное Королевство одним из первых признало суверенитет республики.

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Теги:
поздравление, сотрудничество, Великобритания, Президент, Узбекистан



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