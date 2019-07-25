Мирзиёев поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Бориса Джонсона с победой на выборах лидера Консервативной партии и назначением на пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

Джонсон ушел в большой отрыв сразу после того, как десять кандидатур выставили себя на пост лидера партии. В итоге он набрал 92153 голоса, а его соперник, нынешний глава МИД Джереми Хант — практически вдвое меньше, 46656 голосов.

В среду королева Великобритании Елизавета II приняла отставку Терезы Мэй с поста премьер-министра и назначила Бориса Джонсона новым главой правительства.

В 2019 году исполнилось 27 лет со дня установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Великобританией. Соединенное Королевство одним из первых признало суверенитет республики.

Вассерман о том, как изменятся российско-британские отношения при Джонсоне >>>