Мирзиёев поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Бориса Джонсона с победой на выборах лидера Консервативной партии и назначением на пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.
В среду королева Великобритании Елизавета II приняла отставку Терезы Мэй с поста премьер-министра и назначила Бориса Джонсона новым главой правительства.
В 2019 году исполнилось 27 лет со дня установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Великобританией. Соединенное Королевство одним из первых признало суверенитет республики.
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