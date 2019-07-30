Беременна или нет: в Сети обсуждают новые фото возлюбленной Роналду

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Вчера в Мадриде прошла мероприятие, на котором появился знаменитый футболист Криштиану Роналду со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. В СМИ уже разлетелась информация, что модель беременна, однако официальной информации пока не было.
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В Instagram уже появилось множество снимков и видео, на которых у Джорджины виден небольшой животик.
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Напомним, вчера Криштиану Роналду получил престижную награду — Marca Legend — за свои достижения в футболе.
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Напомним, Роналду и Джорджина встречаются с 2016 года. Они воспитывают дочь Алану Мартину.
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У Роналду также есть сын, восьмилетний Криштиану-младший, и близнецы Ева и Матео, которым два года (их родила суррогатная мама). Родригес ранее рассказывала итальянскому журналу Elle о своих отношениях с футболистом, поведав, что они впервые встретились в магазине Gucci, где она работала.