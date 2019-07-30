13:28 30 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.63
  • EUR9641.71
  • USD8666.71
Поиск
Беременна или нет: в Сети обсуждают новые фото возлюбленной Роналду

Беременна или нет: в Сети обсуждают новые фото возлюбленной Роналду

Instagram
В мире
Получить короткую ссылку
5010

В Instagram уже появилось множество снимков и видео, на которых у Джорджины виден небольшой животик.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Вчера в Мадриде прошла мероприятие, на котором появился знаменитый футболист Криштиану Роналду со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. В СМИ уже разлетелась информация, что модель беременна, однако официальной информации пока не было.

Беременна или нет: в Сети обсуждают новые фото возлюбленной Роналду
Instagram
Беременна или нет: в Сети обсуждают новые фото возлюбленной Роналду

Миллион за пост: самые высокооплачиваемые звезды Instagram - фотолента >>

В Instagram уже появилось множество снимков и видео, на которых у Джорджины виден небольшой животик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ronaldosource (@cristianosource)

Напомним, вчера Криштиану Роналду получил престижную награду — Marca Legend — за свои достижения в футболе.

"Я скажу тебе да": самые ожидаемые звездные свадьбы - фотолента >>

Напомним, Роналду и Джорджина встречаются с 2016 года. Они воспитывают дочь Алану Мартину.

Конец холостяцкой жизни великолепного Роналду: кого выбрал футболист >>

У Роналду также есть сын, восьмилетний Криштиану-младший, и близнецы Ева и Матео, которым два года (их родила суррогатная мама). Родригес ранее рассказывала итальянскому журналу Elle о своих отношениях с футболистом, поведав, что они впервые встретились в магазине Gucci, где она работала.

Теги:
Instagram, Instagram, Instagram, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, Криштиану Роналду



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ночная прогулка по полигону Минобороны Узбекистана Фориш
Полигон "Фориш" готов принять гостей - фотолента
Пес разорвал в клочья туалетную бумагу - смешное видео
Пес разорвал в клочья туалетную бумагу - смешное видео
Население, браки и разводы в Узбекистане – статистика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054