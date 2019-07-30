Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. На Украине суд арестовал российский танкер Nika Spirit, задержанный 25 июля в порту Измаила.
"Мы это сделали. Точка!" — написал на своей странице в Facebook главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Он отметил, что суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей Службы безопасности Украины (СБУ).
Сотрудники СБУ задержали Nika Spirit 25 июля в порту Измаила в Одесской области под предлогом того, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
На судне прошли обыски, были изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы.
Моряков с задержанного танкера допросили, но отпустили в тот же день. Они добрались до Молдавии, откуда вылетели в Москву.