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Российского танкер Nika Spirit, задержанный Украиной после захода в порт Измаил, на юге Одесской области

Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit

© AFP 2018 /
В мире
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали танкер 25 июля в порту Измаил в Одесской области.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. На Украине суд арестовал российский танкер Nika Spirit, задержанный 25 июля в порту Измаила. 

"Мы это сделали. Точка!" — написал на своей странице в Facebook главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

Он отметил, что суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей Службы безопасности Украины (СБУ).

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Фото из личного архива
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Кроме того, Матиос подчеркнул, что украинское законодательство не предусматривает получения согласия или разрешения консула или представителя дипломатического учреждения на проведение следственных действий на морском или речном транспорте, который находится на территории Украины.

Сотрудники СБУ задержали Nika Spirit 25 июля в порту Измаила в Одесской области под предлогом того, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. 

На судне прошли обыски, были изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы.

Моряков с задержанного танкера допросили, но отпустили в тот же день. Они добрались до Молдавии, откуда вылетели в Москву.

Теги:
прокурор, суд, танкер, Украина



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