В церемонии принимали участие посол Республики Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев, аким Мангистауской области Серикбай Трумов и генконсул Нодиржон Тургунов.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. В городе Актау начало свою работу Генеральное консульство Республики Узбекистан, сообщает МИД республики.

В церемонии торжественного открытия принимали участие посол Республики Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев, аким Мангистауской области Серикбай Трумов и генконсул Нодиржон Тургунов.

МИД Узбекистана Генеральное консульство Узбекистана открылось на юго-западе Казахстана

В рамках мероприятия также организована презентация сельхозпродуктов, произведенных в Узбекистане.

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31 августа в Генконсульстве состоялись предметные переговоры по поставку сельхозпродуктов из Узбекистана на рынки Мангистауской области и достигнуты предварительные договоренности на сумму свыше 2,5 миллиона долларов США.