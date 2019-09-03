На мечеть, построенную Атамбаевым, наложен арест

В настоящее время следствием устанавливаются источники денежных средств, на которые бывший глава государства построил мечеть.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Суд Бишкека наложил арест на мечеть, построенную экс-президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры республики.

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В ходе расследования военной прокуратурой уголовных дел в отношении экс-президента установлено, что мечеть "Героям 7 апреля" была построена Атамбаевым. А участок, на котором она находится, зарегистрирован на научно-производственную фирму "Форум", фактически принадлежащую экс-президенту.

"Постановлением Первомайского районного суда на вышеуказанное имущество наложен арест", - говорится в сообщении.

В настоящее время следствием устанавливаются источники денежных средств, на которые бывший глава государства построил мечеть.

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Напомним, экс-президент Кыргызстана изначально был арестован и отправлен в СИЗО до 26 августа.

Седьмого августа спецназ ГКНБ штурмовал дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Попытка захвата была отбита.

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Сотрудники правоохранительных органов предприняли второй штурм дома Атамбаева. По последним данным, пострадали 85 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.