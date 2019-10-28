Азербайджанца арестовали за попытку насильно выдать замуж дочь

На данный момент проблема ранних браков в Азербайджане стоит очень остро: там девочек могут отдать замуж и в 14 лет.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В Грузии задержали азербайджанца, который пытался насильно выдать свою 17-летнюю дочь замуж, сообщает Sputnik Азербайджан в своем Telegram-канале.

Согласно информации, мужчина оказывал психологическое давление, а теперь ему грозит от 2 до 4 лет тюрьмы.

Как оказалось, в Азербайджане такие случаи – обыденность: девочек могут отдать замуж и в 14.

"Проблема ранних браков в республике стоит очень остро. Именно их азербайджанские врачи называют главной причиной роста числа абортов", - говорится в сообщении.

Известно, что в таком юном возрасте организм женщины к беременности еще не готов, в связи с чем возникают различные заболевания.

Насильно милой будешь: видео с рыдающей невестой в Кыргызстане шокировало Сеть >>

Только в 2018 году более 1,2 млн абортов пришлось на женщин в возрасте от 15 до 19 лет, из них 40 – в возрасте 15-17 лет, оставшиеся 1,198 - 18-19 лет. При этом еще в 2016-м на девушек 15-17 лет приходилось всего 19 случаев абортов.

Хотя по азербайджанскому законодательству вступать в брак можно только в полные 18 лет.