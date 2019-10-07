Насильно милой будешь: видео с рыдающей невестой в Кыргызстане шокировало Сеть

В подписи к ролику говорится, что инцидент произошел в Таласе 6 октября. Сейчас его изучают сотрудники правоохранительных органов.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Пользователи соцсетей возмущенно обсуждают видео похищения 16-летней невесты в Кыргызстане, которую, судя по ее поведению, хотят насильно выдать замуж. На ролик обратил внимание Sputnik Кыргызстан.

На кадрах видно, как девочка пытается вырваться из рук нескольких женщин. Стоящие в комнате люди смеются, не обращая никакого внимания на ее рыдания и крики. На фоне играет музыка.

В подписи к видео говорится, что инцидент произошел в Таласе 6 октября.

По данным Sputnik Кыргызстан, видео изучает милиция.

"По факту идет проверка. Если бы это произошло в Таласе, здесь бы давно подняли шум. Утверждать, конечно, не можем", — отметили в пресс-службе УВД Таласской области и попросили не делать выводов без результатов проверки.

Парламент Кыргызстана в 2011 году повысил возраст вступления в брак с 16 до 17 лет. По словам депутата Айнура Алтыбаева, причиной изменений в законодательстве стали участившиеся случаи раннего сожительства и беременности.

Напомним, в Узбекистане с конца августа 2019 года брачный возраст для мужчин и женщин одинаковый и составляет 18 лет (ранее для женщин — 17 лет).

Кроме того, власти республики решили разобраться с проблемой проведения неоправданно пышных свадеб и утвердили специальный устав, в котором обговаривается в том числе допустимое количество гостей и автомобилей в кортежах. Новый порядок вступает в силу с 1 января 2020 года.

Также в республике планируется ввести уголовную ответственность за проведение обряда никах без акта государственной регистрации. Сейчас разрабатываются соответствующие поправки в законодательство.