"Без торчащих пяток": в России показали прототип нового плацкартного вагона – видео

Российский производитель "Трансмашхолдинг" представил три концепции: модульный вагон, вагон с продольным расположением спальных мест и по типу "ёлочка".

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Российский производитель подвижного состава для рельсового транспорта "Трансмашхолдинг" разработал концепции нового плацкартного вагона, который, как ожидается, наконец решит проблему так называемых "торчащих ног".

Первый вариант почти не отличается по планировке от существующих плацкартных вагонов: в нем также есть столик между двумя нижними полками и верхние полки над ними. Однако одно существенное отличие все же имеется - это раздвижные перегородки между спальными полками, индивидуальные столики и ящики для багажа для пассажиров боковушки.

Вторая концепция напоминает интерьер капсульных отелей с индивидуальными отсеками для пассажиров. Отмечается, что такое решение позволило увеличить длину спального места более чем на 20 сантиметров.

Третий вариант вагона также спроектирован с капсульными местами, но по типу "ёлочки"— когда места расположены чуть-чуть по диагонали. В нем планировка верхних и нижних мест идентична, а длина полок больше на 10 сантиметров.

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Компания также обещает внедрить индивидуальные розетки и индивидуальные регуляторы температуры воздуха. Кроме того, в вагонах планируется встроить устройства для бесплатной раздачи воды, душевые комнаты, вендинговые аппараты в вагонах, индивидуальные сейфы и зоны отдыха.

Ожидается, что первые поезда от "Трансмашхолдинга" появятся на маршруте Москва-Белгород. Также вагоны нового типа появятся в поездах, следующих из Москвы в Старый Оскол, Читу, Челябинск, Казань, Екатеринбург.

Кроме того, новые плацкартные вагоны будут включены в поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Астрахань, Челябинск, Ижевск, Белгород, из Новосибирска в Новый Уренгой и из Волгограда в Нижневартовск.