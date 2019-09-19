РЖД могут помочь Узбекистану в электрификации железных дорог

В РЖД заинтересованы в присоединении к работе китайско-киргизско-узбекской рабочей группы по проекту строительства линии Узбекистан ‒ Кыргызстан – Китай.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Компания "РЖД" совместно с узбекскими коллегами прорабатывает возможность участия в электрификации участка железной дороги Бухара – Ургенч – Хива, сообщает пресс-служба "Российских железных дорог".

Гендиректор компании Олег Белозеров принял участие во встрече руководителей железнодорожных администраций стран ШОС, проходящей в Нур-Султане.

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В РЖД заинтересованы в присоединении к работе китайско-киргизско-узбекской рабочей группы по проекту строительства линии Узбекистан ‒ Кыргызстан – Китай. В частности, компания прорабатывает вопрос участия в проекте электрификации участка Бухара – Ургенч – Хива.

Перевозки грузов по сети российских железных дорог в сообщении со странами Шанхайской организации сотрудничества в январе-августе выросли на 7% к аналогичному периоду прошлого года – до 109,3 миллиона тонн, информируют в РЖД с ссылкой на Белозерова.

"Убежден, что такой расширенный формат послужит более полному и продуктивному диалогу и позволит выработать стратегию нашей дальнейшей деятельности на благо наших стран", – сказал Белозеров.