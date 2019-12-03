Смерть Apple: в России запретят продавать гаджеты без российского софта

Против введения запрета уже выступали производители и продавцы электроники. По их мнению, это приведет к монополизации в сфере разработки российского программного обеспечения.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать в России смартфоны и компьютеры без предустановленного российского программного обеспечения, пишет RT.

"С 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды техники без предустановленного на нее российского программного обеспечения будет запрещено", - говорится в сообщении.

Согласно документу и пояснительной записке из Госдумы, производители смартфонов, компьютеров и телевизоров с технологией Smart TV должны будут заранее установить ПО, разработанное в РФ. Это касается не всех устройств — позднее правительство составит соответствующий перечень. Также Кабмин сформирует список российского софта для предустановки.

Как заявил один из авторов законопроекта Олег Николаев, новые правила направлены на защиту прав потребителей. По его словам, таким образом покупатели получат возможность выбора в том числе и отечественных приложений.

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Примечательно, что против введения запрета выступали производители и продавцы электроники, пишет Forbes.

Представители бизнеса отметили, что принятие закона негативно отразится на развитии отрасли и приведет к монополизации в сфере разработки российского программного обеспечения.

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Представители компании Apple еще летом в ходе одного из совещаний с чиновниками предупредили, что в случае принятия закона компании придется пересмотреть свою бизнес-модель в России, поскольку компания не предусматривает ПО сторонних разработчиков на свои устройства.